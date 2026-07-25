Hortum 35 yıllık ağaçları yerinden söktü

Sera sahibi Hasan Ali Aşık ise “Gece saat 12.00 sıralarında hortum geldi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Böyle bir şey görmedik. Seralarımız zarar gördü. Koca bir çınar ağacı garajın üzerine göçtü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Eski muhtar ve çiftçi Mazhar Çelik, “Gece saat 12.00- 01.00 sıralarında böyle bir afetle karşılaştık. Allah daha büyüğünü göstermesin. Mahallede zarar gören sera 40-50 dönüm vardır. Benim duyduğum 10-15 kişide zarar var" diye konuştu.

Çiftçi Ali Şahin de “Gece 12.00 sıralarında önce yağmur başladı, sonra dolu yağar gibi oldu. Ardından fırtına çıktı. Seralar geçen sene yapılmıştı. 11-12 dönüm kadar seram vardı, zarar gördü. Zarar ne kadar bilmiyorum ama bu malzemeler kullanılmaz. Demir fiyatı belli, işçilik ne yazacak bilmiyorum" dedi.