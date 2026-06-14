Hububat hasadı başladı, fiyatlar yarı yarıya düştü. Üreticinin yüzü gülmeye başladı
14.06.2026 16:43
Hububat hasadının başlamasıyla birlikte piyasaya giren yoğun kaba yem arzı, saman başta olmak üzere kaba yem fiyatlarında büyük bir düşüşü beraberinde getirdi.
Dönemlik üretim fazlalığı nedeniyle bazı kaba yem kalemlerindeki aylık gerileme yüzde 50'yi buldu. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Maliyet Komisyonu verilerine göre, nisan ayında kilosu 14,70 lira olan yonca kuru otu yüzde 8 düşüş göstererek 13,5 liraya geriledi. Aynı dönemde mısır silajının kilogram fiyatı da yüzde 7,8 azalarak 4,5 liraya indi.
FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ
Hasat döneminin etkisiyle en keskin fiyat düşüşü samanda yaşandı. Nisan ayında kilosu 10,03 lira olan hasıl kuru otun fiyatı mayısta yüzde 24 azalarak 8,08 liraya düşerken, samanın kilogram fiyatı ise nisana kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında azalarak 3,5 liraya kadar geriledi.
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında mayıs ayında 14,6 liraya kadar yükselen arpadaki kilogram başına ortalama fiyatlar, haziranın ilk haftasında 12,5 liraya kadar çekilse de haftalık kapanışını 12,64 liradan gerçekleştirdi.
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