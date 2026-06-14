Hububat hasadı başladı, fiyatlar yarı yarıya düştü. Üreticinin yüzü gülmeye başladı

Dönemlik üretim fazlalığı nedeniyle bazı kaba yem kalemlerindeki aylık gerileme yüzde 50'yi buldu. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Maliyet Komisyonu verilerine göre, nisan ayında kilosu 14,70 lira olan yonca kuru otu yüzde 8 düşüş göstererek 13,5 liraya geriledi. Aynı dönemde mısır silajının kilogram fiyatı da yüzde 7,8 azalarak 4,5 liraya indi.