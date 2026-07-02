İçinde tek bir katkı maddesi bile yok, kilosu 700 TL'den başlıyor. İl dışından bile sıraya girdiler

İşletme sahibi Bayram Çetin, "Bizim sezon geldi. Vişneler tezgahlara indi. Çiftçilere haber verdik, toplayan kasalar halinde getiriyor. Çiftçiler vişneleri dalından toplayıp bizlere getirirler. Bizler de kendi hijyen ortamlarımız da makinede çekerek suyunu alırız. Saf vişne suyu olarak vişneli dondurmamızı yapıyoruz. Vişne olmadığı zamanlar çok sıkıntı yaşıyorduk şu anda tezgahlarda olduğu için çok mutlu ve rahatız. Burada günlük 100 kilogram ile bir ton arasında vişne dondurması yapıyoruz. Çiftçiler ne kadar getirirse biz o kadar yapıyoruz. Vişne dondurmasını sadece buradan değil il dışından isteyen vatandaşlarımız da var. Dondurmamızı sadece vişne suyundan yapıyoruz başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Fiyatı kilo olarak 700 liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.