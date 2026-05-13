İçme suyu için kritik öneme sahip. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
13.05.2026 11:43
Adana'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı, bu sene etkili olan yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Adana'da son aylarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesine de olumlu yansıdı. Özellikle kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kritik seviyelere kadar gerileyen Çatalan Barajı'nın tamamen dolması vatandaşları mutlu etti.
Baraj çevresindeki Karayusuflu Mahallesi'nde vatandaşlar, yıllardır ilk kez bu kadar yüksek doluluk oranı gördüklerini ifade etti.
"HAYATIMIZDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"
Vatandaşlardan Harun Durhasan, yağışların bu yıl oldukça bereketli geçtiğini belirterek "Bu sene yüzde 100 doluluk oldu. Baraj yüzde 30'a kadar düşmüştü ama şu an tam doluluk oranına ulaştı. Bu sene süper yağış oldu. 60 senenin en yüksek oranda yağışı oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmedik. Ama bu sene çok güzel oldu." diye konuştu.
"YAĞMUR BEREKETİYLE GELDİ"
Süleyman Çelik ise barajdaki doluluk oranının sevindirici olduğunu belirterek, "Doluluk oranı şu an çok güzel. Neredeyse doluluk oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yağmur bereketiyle geldi. Kuraklık vardı ve pek yağış olmuyordu." dedi.
ÇATALAN BARAJI HAKKINDA
Çatalan Barajı, Adana'da Seyhan Nehri üzerinde, özellikle elektrik enerjisi üretimi, taşkın kontrolü ve Adana şehrinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 1982-1997 yılları arasında inşa edildi.
Toprak dolgu tipinde çok amaçlı bir baraj olan Çatalan, bölgenin su ihtiyacı açısından kritik öneme sahip.