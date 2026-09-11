Iğdır’da askeri araç devrildi. Bir asker şehit oldu
11.09.2026 17:41
Son Güncelleme: 11.09.2026 18:02
Iğdır'da askeri bir aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi.
Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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