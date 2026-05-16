Iğdır'da sel felaketi. Köprüler yıkıldı, çok sayıda hayvan öldü
16.05.2026 16:21
Iğdır’ın Karakuyu köyünde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, köyde büyük hasara neden oldu.
KÖPRÜ VE SU KANALLARI YIKILDI
Iğdır’da etkisini sürdüren sağanak yağış, merkeze bağlı Karakuyu köyünde sele yol açtı. Yaklaşık 2 saat devam eden şiddetli yağış sonrası su kanalları ve dereler taşarken, köy merkezindeki bazı evler ile tarım arazileri sular altında kaldı.
Sel nedeniyle köyde bulunan bazı köprü ve su kanalları yıkılırken, yollar da zarar gördü. Bölgede vatandaşlar zor anlar yaşarken, ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı.
HAYVANLAR TELEF OLDU
Iğdır Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahale ettiği çalışmalara jandarma, AFAD, Özel İdare ve DSİ’den toplam 16 araç ve 46 personel katıldı.
Ekipler, selin etkili olduğu bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Sel nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken, 20 arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.
"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"
AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
Köyde yaşayan ve ev ve ahırları su basan Habibe İleri, "Civcivlerimiz, tavuklarımız öldü. Evimiz çatlamış, sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.
"1 BUÇUK SAAT KADAR SÜRDÜ"
Tarım arazileri zarar gören Rasim Güneş ise, "Baya bir sel geldi. 1 saat, 1 buçuk saat kadar sürdü. Burada daha önce DSİ’nin çalışmaları oldu, ondan dolayı bir sıkıntı olmadı. Afetin aşırı derecede olmasından dolayı kanal taşıyamadı. Ekili alanım yağmurlama sistemiydi, hasarım var" diye konuştu.
IĞDIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. IĞDIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.