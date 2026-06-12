İki baraj yüzde 100 doldu, kapaklar açıldı
12.06.2026 12:06
Son Güncelleme: 12.06.2026 12:06
Bingöl'de enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan barajlarda doluluk oranları yüksek seviyelere ulaştı. Yüzde 100 seviyesine ulaşan iki barajda tahliyeler sürüyor.
Bingöl bu sene rekor düzeyde kar ve ardından yağmur aldı. Yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye devam etmesiyle birlikte kent genelinde bulunan barajlar doldu.
Bu çerçevede Gülbahar ve Gayt barajlarında yüzde 100 seviyesine ulaşıldı ve tahliye başladı.
Özlüce Barajı yüzde 91, Kiğı Barajı yüzde 97, Aşağıkale Barajı yüzde 71 ve Yukarıkale Barajı yüzde 73 seviyelerine ulaştı.
Barajlardaki yüksek doluluk oranları, hem enerji üretimi hem de sulama açısından önemli bir kaynak oluştururken, özellikle yaz döneminde tarımsal faaliyetler için de avantaj sağlaması bekleniyor.
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