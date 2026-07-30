İki çocuk annesi Buse'nin şüpheli ölümü. İntihar mı, cinayet mi?
30.07.2026 09:55
Son Güncelleme: 30.07.2026 10:12
Bursa'da 32 yaşındaki Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri Busa Taşer (32) isimli kadının hayatını kaybettiğini, ihbarın ise olay gerçekleştikten saatler sonra yapıldığını belirledi.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA
Buse Taşer'in erkek arkadaşı silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olay sırasında kadının 9 ve 11 yaşlarındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi.
Buse Taşer'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
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