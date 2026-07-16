İki gün iki gece sürdü, 35 koyun kesildi. Aşiret düğününde takı masası balya balya parayla doldu
16.07.2026 16:50
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gün iki gece süren aşiret düğünde çifte, 6 milyon lira değerinde takı takıldı. Düğünde 35 koyun kesildi.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin düğünü iki gün iki gece sürdü.
Binlerce davetlinin katıldığı düğünde, düğün alanına asılan dev ay yıldızlı bayrak altında gece geç saatlere kadar halaylar çekildi.
Düğünde 35 koyun kesildi.
6 MİLYON TL TAKI TAKILDI
İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon değerinde altın damada ise 3 milyon para takıldı.
Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, gelin ve damada 6 milyon takı takıldığı dile getirip "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti." dedi.
Gelin Rojin Ercan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.
Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.
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