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İki gündür haber alınamayan kadın çöp yığınının içinde bulundu

07.08.2026 08:31

DHA

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Kütahya'da komşularının haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığını arasında hareketsiz halde bulundu.

İki gündür haber alınamayan kadın çöp yığınının içinde bulundu
DHA

Kütahya'da iki gündür haber alınamayan kadın, evdeki çöp yığınının arasında bulundu.

 

Olay, Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki altı katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

 

Yalnız yaşayan Şerife D.'nin, kapısına bırakılan yemeklerin iki gündür alınmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇÖP YIĞINLARININ ARASINDA BULUNDU 1
DHA

ÇÖP YIĞINLARININ ARASINDA BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kapının açılmaması üzerine itfaiye görevlileri balkondan daireye girdi.

 

Evde yapılan kontrolde Şerife D., çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ 2
DHA

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki gündür haber alınamayan kadın çöp yığınının içinde bulundu 3
DHA

Polisin incelemesinin ardından adrese gelen belediye ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı.

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