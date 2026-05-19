İlgi Türkiye sınırlarını aştı. "Hollanda'dan makale yazmak için arıyorlar"

İkilinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti ve bu ilgi, yalnızca Türkiye'yle sınırlı kalmadı. Yurt dışında faaliyet gösteren pek çok sosyal medya hesabı Ferhat Hayat ve kedisini paylaşmaya başladı.

Ferhat Hayat, kediyle arasındaki bağı anlatırken “Dükkanı ilk açtığımız dönemde, henüz avuç içi kadar bir yavruyken kapımıza geldi. Gözlerini yeni açıyordu ve annesi yoktu. Biz de içeri aldık. Yaklaşık bir yıldır bizimle yaşıyor.” dedi.