İlgi Türkiye sınırlarını aştı. "Hollanda'dan makale yazmak için arıyorlar"
19.05.2026 11:15
Rize'de züccaciye dükkanı işletmecisi Ferhat Hayat ile yavruyken sahiplendiği kedi arasındaki bağ büyük ilgi çekti. Görüntüler Türkiye'yle birlikte yurt dışında da yayılmaya başladı. Hayat, Hollanda'dan makale için arayanlar olduğunu söyledi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde züccaciye dükkanı işleten Ferhat Hayat, yaklaşık bir yıl önce iş yerinin kapısında bitkin halde bir yavru kedi buldu. Hayvanı içeri alan adam, tüm bakımlarını ve tedavilerini üstlendi.
Sağlığına kavuşan kediyle kendisini kurtaran Ferhat Hayat arasındaki bağ zamanla derinleşti.
Her gün rutin olarak Hayat'ın dükkanına gelen kedi, kasanın bulunduğu bölmeye zıplayarak patilerini onun boynuna koyuyor.
İkilinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti ve bu ilgi, yalnızca Türkiye'yle sınırlı kalmadı. Yurt dışında faaliyet gösteren pek çok sosyal medya hesabı Ferhat Hayat ve kedisini paylaşmaya başladı.
Ferhat Hayat, kediyle arasındaki bağı anlatırken “Dükkanı ilk açtığımız dönemde, henüz avuç içi kadar bir yavruyken kapımıza geldi. Gözlerini yeni açıyordu ve annesi yoktu. Biz de içeri aldık. Yaklaşık bir yıldır bizimle yaşıyor.” dedi.
"DÜKKANI BİZİMLE BERABER AÇIP KAPATIYOR"
Hayat, günlük rutinlerini "Her sabah aynı saatte nereden geldiğini bilmediğimiz bir şekilde kapıda beliriyor. Dükkanı bizimle beraber açıp, bizimle kapatır. Günün 12-13 saatini dükkanda, o köşesinde bizimle geçiriyor." diye özetledi.
"HOLLANDA'DAN MAKALE İÇİN ARADILAR"
Hayat, görüntülerin sosyal medyada bu kadar hızlı yayılmasını beklemediğini söyledi.
Adam, “Görüntüler beklemediğim kadar çok yayıldı. Şu an Hollanda'dan makale yazmak için ulaşanlar, İsviçre'den arayıp 'Bir kedi nasıl böyle davranabiliyor' diye soranlar var. Şimdi bu güzel tepkilerle uğraşıyorum.” diye konuştu.