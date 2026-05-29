İlk başta kimse ciddiye almadı, sonra herkesi haksız çıkardı. Şimdi 80 ton üretim yapıyor

Taş, ilk yıllarda yatırım kararının çevresindekiler tarafından yadırgandığını söyledi.

Üretime başladıktan sonra bakış açısının değiştiğine işaret eden Taş, şu ifadeleri kullandı:

“Önceleri 'Ne yapıyor bu adam? Ya parası çok ya aklı yok' diyenler oldu. Sonra havuzları yapıp bitirince 'Aklı varmış' dediler. İlk zamanlar Antalya'daki balıkçılara günlük yaklaşık 2 bin balık veriyordum. Daha sonra doğrudan otellere satış yaptım ancak ödeme sorunları nedeniyle satış ağında değişikliğe gitmek zorunda kaldım. 1990'lı yılların başında alabalık bölgede yaygın tüketilmiyordu. Zamanla talep arttı, bazı dönemler talebi karşılayamadık.”