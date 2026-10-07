İlk çıntarlar tezgahlarda. Yağışların ardından ormanda çıkmaya başladı

Her yıl sonbahar aylarında Muğla’nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda bir çok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.