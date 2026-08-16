İlk gördüklerinde yapamaz dediler. 19 yaşındaki genç kız tamirhanede ter döküyor

Otomobillere olan ilgisinin yeni olmadığını belirten Azra Aruser, çocukluğundan beri araçlara meraklı olduğunu belirterek, "Ben araba çok severim. Küçükken Barbie ile değil, arabayla oynardım. Sonunda da kendimi burada buldum" dedi.

Tamirhanede çalışmanın fiziksel açıdan güç gerektirdiğini belirten Azra, spor geçmişinin de kendisine avantaj sağladığını söyledi. Boks ve çeşitli dövüş sporlarıyla ilgilendiğini belirten genç kadın, çocukluğunda basketbol ve futbol oynadığını, ayrıca atış ve okçulukla da ilgilendiğini anlattı.

Azra'nın çalıştığı tamirhanenin işletme sahibi Sinan Dönmez ise genç kadının sektöre ilk girişinde kendisinin de önyargılı olduğunu söyledi. Azra'nın babasının kendisini arayarak kızının bu işi yapmak istediğini söylediğini belirten Dönmez, başlangıçta kadınların bu mesleği yapamayacağını düşündüğünü ifade etti.

Azra ile tanıştıktan sonra düşüncesinin tamamen değiştiğini anlatan Dönmez, "İlk gördüğümde yapamaz zannettim. Çünkü bu, güç ve kuvvet isteyen, daha çok erkeklerin yaptığı bir meslek. Ancak babası çok ısrar etti. 'Biraz çalışınca alışacaksın' dedi. Azra daha ilk günden birçok çırağın, birçok kalfanın yapamayacağı işleri beceriyle, isteyerek ve gönülden yaptı" diye konuştu.

Genç kadının ilk gün gösterdiği performansın kendisini şaşırttığını belirten Dönmez, Azra'nın hem el becerisi hem de fiziksel gücüyle mesleğe yatkın olduğunu söyledi.

"ARTIK ONA ÇIKARAK DEMİYORUM"

Azra'nın işletmede çalışan ilk kadın çırak olduğunu ifade eden Sinan Dönmez, kısa sürede genç kadını ekibin bir parçası olarak görmeye başladıklarını dile getirerek, "İlk defa bir kadın çırağımız oldu. Artık ona ben çırak da demiyorum. O bizim bir çalışanımız oldu. Gayet de keyifli, hoş vakit geçiriyoruz. İşlerimiz açısından da kendisi açısından da inşallah bu yönde ilerler" dedi.

Azra'nın tamirhanede çalıştığının duyulmasının ardından bazı müşterilerin ve merak edenlerin işletmeyi ziyaret etmeye başladığını belirten Dönmez, genç kadının iş yerine farklı bir hava kattığını söyledi.