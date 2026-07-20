İlk hasat bereketli, emekler sonuç verdi. Tarladan sofraya geldi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Acıpayam kavununun hem bölge ekonomisine hem de Denizli tarımına önemli katkı sağladığını belirterek, coğrafi işaretli ürünün üretimini sürdüren çiftçilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu diledi.

Yetkililer, kaliteli üretimin devam etmesi ve coğrafi işaretli ürünün marka değerinin korunması için üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.