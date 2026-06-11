İlk hasat yapıldı, bu yıl bereket yağdı. Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ilk pervane döndü

Bu yıl yoğun geçen yağışlarla birlikte rekoltede yüzde 20 gibi bir artış beklediklerini söyleyen Vali Şıldak, "Burada hem çalışmalarla ilgili bilgi aldık, hem de çalışanlarla bir araya gelerek bol, bereketli ve hayırlı bir sezon temenni ettik. Tabi Şanlıurfa’da buğday ve arpa ekimi özellikle son yıllarda artarak ilerliyor. Sulu ve kuru tarım olarak her iki şekilde de ekimi mümkün ve bu sezonki yağışların etkisiyle daha bereketli, bol ve rekoltesi daha yüksek, geçen yıllara oranla en az yüzde 20 oranında yüksek bir mahsul bekliyoruz. Vatandaşlarımız şu anda ilimizin tamamında hasatla meşgul diyebiliriz. Biz de Şanlıurfa’daki bütün çiftçilerimize, üreticilerimize bereketi bol bir hasat dönemi temenni ediyoruz" diye konuştu.