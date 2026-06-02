İlk kez tam kapasiteye ulaştı. Sular savaklardan taştı
02.06.2026 09:58
Denizli Çameli’nde ilk gölet projelerinden biri olan İmamlar Mahallesi Göledi, son yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Çameli’nde tarımsal üretime önemli katkılar sunan İmamlar Mahallesi Göledi, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte tarihinde ilk kez tam kapasite doluluğa ulaştı.
Yüzde 100 doluluk oranına erişen göledin savaklardan taşmaya başlaması, hem üreticiler hem de ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.
İmamlar Mahallesi Göledi, yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayarak bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine destek veriyor.
Göledin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte üreticilerin sulama konusunda daha güçlü bir imkâna kavuştuğu belirtildi.
Çameli Belediyesi, mevcut sulama sahalarının genişletilmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla yeni projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
İlçede su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflenirken, çiftçilere yönelik yatırımların da devam edeceği ifade edildi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Üreticimizin yüzünün gülmesi, toprağımızın suyla buluşması bizleri son derece mutlu ediyor." dedi.
Başkan Arslan ayrıca, gölet yatırımının ilçeye kazandırılmasında destek veren Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Göledin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretimin daha da güçlenmesi ve sulama imkânlarının genişlemesi bekleniyor.
