İlkokulu bitirdiği gün bu işe başlamış. 10 metrekarelik dükkanda parasını kazanıyor

"Makineleşmeye ayak uyduran mesleği ve kazancını götürür. Yoksa 'Çırak gelsin de 6-7 sene çıraklık yapsın, ondan sonra imalata başlasın' devri bitti. Bugünkü şartlarda dükkan kiraları aldı yürüyor, bir de evi kiraysa durum daha da zorlaşıyor. Yaşlanmaya başladığında kazancın da düşüyor. Bu meslek daha ileri yıllarda yok olur, yok olmamasına imkan kalmadı. Bizim ustalarımız gitti, biz son nesil olarak kaldık. Yeniden buna merak saracak, bu işi yapacak eleman yok. Gençler daha basit, yorgunluğu olmayan işlere giriyorlar, daha iyi para kazanıyorlar. Onlar da haklı; sabah 8'de, 9'da işbaşı yapıyor, akşam 5'te paydos ediyor."