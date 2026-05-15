İndirimli çiğ köfte bütün sınıfı hastanelik etti

15.05.2026 13:53

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Bursa'da indirimli çiğköfte öğrencileri hastanelik etti. Aynı çiğköfteden yiyen 28 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İndirimli çiğ köfte bütün sınıfı hastanelik etti
DHA

Bursa'da 28 öğrenci yedikleri çiğköfteden zehirlendi.

 

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda eğitim gören aynı sınıftaki bazı öğrenciler, bir markette uygulanan indirimden aldıkları çiğ köfteyi yedi.

İndirimli çiğ köfte bütün sınıfı hastanelik etti 1
DHA

Kısa süre sonra 28 öğrencide de mide bulantısı ve kusma şikayeti görülünce okul idaresinin ihbarıyla sağlık ekipleri okula sevk edildi.

 

Öğrenciler, ambulanslar ve özel araçlarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İndirimli çiğ köfte bütün sınıfı hastanelik etti 2
DHA

İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti.

 

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince çiğ köftenin satına alındığı markette inceleme yapılırken, ürünlerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery