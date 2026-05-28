İneğin sekiz gün süren yaşam mücadelesi. Yağmur sularıyla hayatta kaldı

İlçede besicilikle uğraşan Ömer Faruk Kesler'e ait kurbanlık inek, sekiz gün önce otladığı sürüden ayrılarak kayboldu. Kesler'in günlerce ormanlık ve dağlık alanlarda yaptığı, jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı.

Boynunda çan olmasına rağmen günlerce sesi duyulmayan hayvan, uzaklarda aranırken kaybolduğu bölgenin hemen yakınında, eski bir baraj şantiyesinden kalan dinamit deposunda bitkin halde bulundu.