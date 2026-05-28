İneğin sekiz gün süren yaşam mücadelesi. Yağmur sularıyla hayatta kaldı
28.05.2026 09:47
Gümüşhane'de dinamit deposu çukurunda mahsur kalan ine sekiz gün sonra iş makinesiyle kurtarıldı.
İlçede besicilikle uğraşan Ömer Faruk Kesler'e ait kurbanlık inek, sekiz gün önce otladığı sürüden ayrılarak kayboldu. Kesler'in günlerce ormanlık ve dağlık alanlarda yaptığı, jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı.
Boynunda çan olmasına rağmen günlerce sesi duyulmayan hayvan, uzaklarda aranırken kaybolduğu bölgenin hemen yakınında, eski bir baraj şantiyesinden kalan dinamit deposunda bitkin halde bulundu.
Bölgede sürüyü otlatan çobanın sesini duymasıyla fark edilen inek için kurtarma çalışması başlatıldı. Sekiz gün boyunca mahsur kaldığı yerde hiçbir şey yemeden, sadece yağan yağmur sularını içerek hayata tutunduğu belirtilen inek, bölgeye çağrılan iş makinesiyle düştüğü yerden deponun duvarları yıkılarak çıkarıldı.
Özgürlüğüne kavuşan inek serbest kaldığı anda çimende otlayıp karnını doyurdu. Çok zayıfladığı için kesilmekten vazgeçilen ineği kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.