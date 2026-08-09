İnekler piknik yapan ailenin sofrasına dadandı. Renkli ve komik anlar yaşandı

İneklerle piknikçiler arasında yaşanan sevimli kovalamaca, etraftaki diğer tatilciler tarafından tebessümle izlendi. Büyükbaş hayvanların ısrarı ve ailenin sofrayı koruma mücadelesi ortaya renkli ve komik görüntüler çıkardı.

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