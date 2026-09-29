İngilizcesiyle gündem olan baklavacı konuştu."SpaceX çalışanları ve Paris Hilton'a kadar ulaştırdım"

3 çocuk babası Adnan Yılmaz, İstanbul’da aldığı yazılım mühendisliği eğitiminin ardından 2000’li yılların başında işletme üzerine yüksek lisans yapmak için ABD’ye gitti.

Yazılımcı olarak hem çalışıp hem yüksek lisans yapan Yılmaz, burada mesleğini bırakıp ihracat yoluyla Gaziantep baklavasını ABD'ye getirerek satışını yapmaya başladı. Baklava yapmayı öğrenmek için Gaziantep’e dönen Yılmaz, burada baklava ustalarından eğitim alıp usta oldu.

Yılmaz, ABD'de birçok organizasyona baklava gönderirken yayınladığı İngilizce baklava yapımı videosu ile de sosyal medyada ilgi gördü.

“HEDEFİM DÜNYAYA DUYURMAK”

Baklavayı tüm dünyaya tanıtmak istediğini anlatan Adnan Yılmaz, “Ben milli duygularla hareket ettim. Amerika’da baklava Yunan baklavası olarak biliniyor. Orada bir baklava yemek istedik. Yunan baklavasını görünce ‘Bu da baklava mı?’ diyerek gerildim. Baklavanın ana memleketi Gaziantep’tir." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Milli duygularım kabardı. Baklava nasıl sadece Yunan baklavası olarak bilinir dedim. Kültürümüzü, baklava lezzetimizi tanıtmam gerektiğini düşündüm ve bu yönde çalıştım. Şu anda Gaziantep baklavası çok seviliyor ve tutuluyor. Hedefim önce Amerika ardından dünyaya baklavamızın lezzetini duyurmak.”