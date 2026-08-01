İnşaat işinden bile zor ama vazgeçmiyorlar. Tanesi 7 bin liradan alıcı buluyor

Coşkun, tandır yapmanın zahmetli olduğunu söyleyerek, "İşimiz, inşaat işçisinden zor. İnşaat işçisi bizim gibi çok fazla uğraşmıyor. Kayseri'den, çevresinden, her yerden tandır almaya gelirler. Yaptığım tandırlar uzun ömürlü. Yaptığım tandırı 20 yıl kullandım. Küçük tandırları 4-5 bin liraya, büyükleri ise 7 bin liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Coşkun, tandır üretimi için yaz mevsimini tercih ettiklerini, eylüle kadar yaklaşık 15 tandır yaptıklarını ve her birinin yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.