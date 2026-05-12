İnsanlar anlamadı, ahır bir anda karıştı. Depremi sadece onlar hissetti

Şener Özdemir, ineklerin sesi duyup ahıra gittiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde bir deprem oldu. Evde oturduğum esnada hayvanlardan sesler geldiğini fark ettik. İneklerimi kontrol etmek için ahıra gittim. Bir şey olmadığını gördükten sonra güvenlik kamerasına baktım. Depremden dolayı bir sıkıntımız olmadı. Buzağılar biraz daha fazla paniklemişti. Anneleri de alışkın olduğu için pek aldırış etmediler. Allah böyle depremleri bir daha yaşatmasın" dedi.