İnternette gördü, yetiştirmeye başladı. 10 metrekarelik alanı, 800 metrekareye çıkardı

Çiftçi Mehmet Salih Demir ise şu anda sadece bir fıstık ile üzüm bağları olduğunu belirterek, "Bunun yanında ek olarak safranla uğraşıyorum. Ama şöyle bir gidişatımız olursa fıstık ile üzümleri bırakıp safranı daha geniş bir alana çekmeyi düşünüyorum. Safran fikrini internette bakarak geldi. Geçen sene karar verip denedim. Birazını ektim. Sonra da bu safran çiçeği güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir verim aldım. O kadar vereceğini beklemiyordum. Gelecek sene tarlayı bütünüyle ekeceğim düşündüm. Ve bu sene de karar verdim tabii ki. Bir tarlamı bütün olarak ben ektim. İnşallah gelecek sene bütün diğer arazilerimi ekmeye başlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim inşallah. Gercüş'te bir ilk olarak ben yapıyorum bu safranla ilgili tarımı" diye konuştu.