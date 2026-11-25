İnternetten öğrendi, imkansızı başardı. Tam 2 ton hasat etti, eşi bile şaşırdı
25.11.2026 12:49
Memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine dönen Neslihan Yüzgeç, 4 yıl yaşadığı Balıkesir'e duyduğu özlemle bahçesini zeytin ağaçlarıyla donattı.
Neslihan Yüzgeç, eşi Asım Yüzgeç'in işi dolayısıyla 1989'dan itibaren memleketinden ayrılarak, Eskişehir ve Ankara'nın ardından 2013'te Balıkesir'e yerleşti.
Balıkesir'de yaklaşık 4 yıl yaşayan, bölgenin iklimi ve bitki örtüsünün yanı sıra zeytin bahçelerine büyük ilgi duyan 3 çocuk annesi Yüzgeç, 2017'de memleketi Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulunan Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Çiğdemlik köyüne döndü.
EŞİ 'YETİŞMEZ' DEDİ O PES ETMEDİ
Memleketine döndükten sonra Balıkesir'e ve zeytinliklere özlem duymaya başlayan Yüzgeç, bu özlemini gidermek için eşinin "yetişmez" demesine rağmen Aydın'ın Didim ilçesinden getirilen 150 zeytin fidanını bahçesine dikti.
Yüzgeç, eşiyle bakımını yaptığı bahçedeki zeytin ağaçlarından bu yıl 2 ton ürün elde etti.
9 YIL SONRA GELEN MUCİZE
Döndükten sonra Balıkesir'i, havasını, zeytin ağaçlarını ve insanlarını özlediğini anlatan Yüzgeç, şunları kaydetti:
"Karakaya Baraj Gölü kenarında zeytin ağaçları yetiştirebileceğimizi düşündüm. Bölgede kayısı yetiştiriciliği yapılıyor fakat Karakaya Baraj Gölü kıyısının zeytin yetiştirmeye uygun olacağını tahmin ettim. Bu fikrimi eşime anlattım, eşim burada zeytin yetişmeyeceğini söyledi. Eşim sonunda beni kırmadı, Didim'den istediğimiz zeytin fidelerini birlikte diktik. Fidanlarımız dikimden 9 yıl sonra daha iyi meyve verdi. Bu sene ilk kapsamlı hasadımızı yaptık. Zeytinciliği seviyorum, Balıkesir özlemiyle oradaki doğal yaşamı sürdürmeye çalışıyorum. Emek verince oluyormuş, emeğinin karşılığını almak güzel. Zeytinlerimiz çok güzel. Balıkesir'i burada yaşıyoruz."
Yüzgeç, zeytin yetiştiriciliği konusundaki bilgileri internetten öğrendiklerini belirterek, "İnternetten kırma ve siyah zeytin yapmayı öğrendim. Zeytinleri Adıyaman'a götürüp yağını çıkardık." dedi.
"BURADA FEVKALADE ZEYTİN YETİŞİYOR"
Asım Yüzgeç de bölgenin iklim şartlarında zeytin yetiştiriciliğinin mümkün olamayacağını düşündüğü için eşinin zeytin yetiştirme fikrine başta karşı çıktığını söyledi.
Eşinin ısrarı üzerine zeytin yetiştirmeyi denemeye karar verdiklerini dile getiren Yüzgeç, "Eşimi kırmamak için 'deneyelim.' dedim. Şu anda 9'uncu yıla girdik. Burada fevkalade zeytin yetişiyor. İnşallah gelecekte çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
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