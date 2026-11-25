Memleketine döndükten sonra Balıkesir'e ve zeytinliklere özlem duymaya başlayan Yüzgeç, bu özlemini gidermek için eşinin "yetişmez" demesine rağmen Aydın'ın Didim ilçesinden getirilen 150 zeytin fidanını bahçesine dikti.

Yüzgeç, eşiyle bakımını yaptığı bahçedeki zeytin ağaçlarından bu yıl 2 ton ürün elde etti.