iPhone'unuz çalındıysa dikkat. Bir anda her şey alt üst oluyor
01.06.2026 09:32
İstanbul seyahati sırasında iPhone telefonu çalınan mimar, hırsızların Apple'dan gönderilmiş gibi duran sahte mesajlar attığını, bağlantıya tıklayınca her şeyin alt üst olduğunu söyledi.
Mimar İncilay Tuyğun, yaklaşık bir ay önce yaptığı İstanbul seyahati sırasında iPhone telefonunun çalındığını belirterek yaşadığı süreci anlattı.
Olayın ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ifade eden Tuyğun, “Bize yardımcı olacağını söyleyerek çeşitli yönlendirmelerde bulundu. Gönderdiği bir link üzerinden yardım etmeye çalıştı." dedi.
İncilay Tuğyun, "Benim başka bir Apple cihazım olduğu için o cihaz üzerinden telefonu kilitledik. Ancak telefoncu olduğunu söyleyen kişinin gönderdiği linkte Apple’ın kendi sayfası açılıyor gibi görünüyor. Açılan sayfaya bilgiler girildiği anda telefonun kontrolü dolandırıcıların eline geçiyor.” ifadesini kullandı.
Ardından şunları söyledi:
"Biz bu tuzağa düşmedik ancak bu yöntemle mağdur olan çok sayıda kişi var. Sosyal medyada bu konuda bir video hazırladık. O linke tıklayıp iCloud şifresini girerek telefonunu kaybeden ve mağdur olan birçok kişi bulunuyor.
Bu çetenin İstanbul, Adana, Aksaray ve Bursa’da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz. Telefon çalındıktan sonra sizi arayıp kendilerini telefoncu olarak tanıtıyorlar ve bir link gönderiyorlar. O linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğiniz anda telefonun kontrolü onların eline geçiyor. Daha sonra telefonu sıfırlayarak başka bir kişiye satıyorlar.
Sosyal medyada hazırladığımız videoda bu numaraları da paylaştık. Mesajlar, Apple ve Microsoft’tan geliyormuş gibi görünüyor. Daha önce kullanılan numaralar vardı, ancak yöntemlerini ve kullandıkları numaraları da güncellemişler."
Yaşadığı mağduriyetin ardından yetkililere başvurarak şikayetçi olan genç mimar, benzer durumlarla karşılaşabilecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle telefonun bulunması veya kilidinin kaldırılması vaadiyle gönderilen bağlantılara karşı temkinli olunması çağrısında bulundu.