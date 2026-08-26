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İşçi 3'üncü kattan kaldırıma düşerek ağır yaralandı

26.08.2026 09:21

DHA

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İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu bir işçi iş merkezinin 3'üncü katından kaldırıma düşerek ağır yaralandı.

İşçi 3'üncü kattan kaldırıma düşerek ağır yaralandı
DHA

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin 3'üncü katında çalışan Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

İşçi 3'üncü kattan kaldırıma düşerek ağır yaralandı 1
DHA

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçi 3'üncü kattan kaldırıma düşerek ağır yaralandı 2
DHA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa El Ahmed, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçi 3'üncü kattan kaldırıma düşerek ağır yaralandı 3
DHA

Polis ekiplerinin iş merkezinde yaptığı incelemeler sonucunda iş yeri sahibi ile imalathanede bulunan diğer çalışanlar polis merkezine götürüldü.

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