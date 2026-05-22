İşçiler kubbeye çıktı. "Yalana dolana gerek yok, alın terimizi istiyoruz"
22.05.2026 16:08
Son Güncelleme: 22.05.2026 16:29
Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'nde devam eden Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının yapımında çalışan mermer işçileri, kubbeye çıkarak firmayı protesto etti. İşçiler, ücretlerini alamadıklarını söyledi.
IHA
Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'nde devam eden Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının yapımında çalışan mermer işçileri, kubbeye çıkarak firmayı protesto etti.
Ücretlerini alamadıklarını belirten işçiler, kubbeye "Yalana dolana gerek yok, alın terimizi istiyoruz." pankartı astı.
IHA
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kubbedeki işçilerden birinin saz çalarak türkü söylediği görüldü.