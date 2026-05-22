İşçiler kubbeye çıktı. "Yalana dolana gerek yok, alın terimizi istiyoruz"

22.05.2026 16:08

Son Güncelleme: 22.05.2026 16:29

DHA

Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'nde devam eden Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının yapımında çalışan mermer işçileri, kubbeye çıkarak firmayı protesto etti. İşçiler, ücretlerini alamadıklarını söyledi.

IHA

Ücretlerini alamadıklarını belirten işçiler, kubbeye "Yalana dolana gerek yok, alın terimizi istiyoruz." pankartı astı.

IHA

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Bu sırada kubbedeki işçilerden birinin saz çalarak türkü söylediği görüldü.

IHA

Eylem yaklaşık 2 saat sürdü.

 

İşçiler ikna edilip kubbeden indirildi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.