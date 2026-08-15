İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde üretiliyor. 357 ton bal bekleniyor

Öte yandan Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl kent genelinde 357 ton bal elde edilmesi bekleniyor.

Mart 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen geven balı üretimini yaygınlaştırmak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından da 4 bin arısız kovan üreticilere dağıtılacak.