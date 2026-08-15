İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde üretiliyor. 357 ton bal bekleniyor
15.08.2026 10:23
Ağrı'nın eşsiz doğasında, yaylalarından süzülen ve geven bitkisinin kokusunu taşıyan geven balı, İshak Paşa Sarayı'nın inşa edildiği tepenin eteklerinde üretiliyor.
Doğubayazıt ilçe merkezinin 5 kilometre doğusunda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan İshak Paşa Sarayı’nın inşa edildiği tepenin eteklerinde coğrafi işaret tescilli Ağrı geven balı üretimi yapılıyor.
ZİYARETÇİLER HEM SARAYI HEM DE BAL HASADINI GÖRME FIRSATI BULUYOR
18’inci yüzyılda inşa edilen ve Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısı olarak bilinen sarayın ziyaretçileri, geven balının hasat heyecanını da yakından görme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, üreticilerden yöreye özgü bal hakkında bilgi alıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Öte yandan Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl kent genelinde 357 ton bal elde edilmesi bekleniyor.
Mart 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen geven balı üretimini yaygınlaştırmak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından da 4 bin arısız kovan üreticilere dağıtılacak.
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