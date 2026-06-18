İşitme kaybıyla hastaneye gitti, kulağından çıkana inanamadı
18.06.2026 21:13
Son Güncelleme: 18.06.2026 21:17
Manisa'da ağrı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye giden bir hastanın kulağından böcek çıktı.
Manisa'da Alaşehir ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine hastaneye gitti.
SOL KULAĞINDA JAPON BÖCEĞİ ÇIKTI
Yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi. Doktorun müdahalesiyle böcek çıkarıldı.
Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Ali Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, hastanede doktor tarafından çıkarıldı" dedi.
“BÖCEK KAÇMASI İLE SIK KARŞILAŞIYORUZ”
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirtip, benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.