İstanbul'a çok yakın. Şehir stresinden kaçanların rotası

Özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü yapmak isteyen grupların rotasına giren Nüzhetiye Şelalesi, sükuneti arayan vatandaşların da öncelikli tercihi oluyor. Sarp kayalıkların arasından metrelerce aşağıya dökülen suyun oluşturduğu doğal havuzlar, dere boyunca uzanan zorlu ama bir o kadar da keyifli patika yollar ve sık orman dokusu, bölgeyi doğa ve fotoğraf tutkunları için oldukça cazip kılıyor.