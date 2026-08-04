İstanbul'da Ahırkapı açıklarında gemi bacasından dumanlar yükseldi
04.08.2026 11:39
Son Güncelleme: 04.08.2026 12:48
İstanbul'un Fatih ilçesi Ahırkapı açıklarında bir gemide çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Fatih ilçesi Ahırkapı açıklarında bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükseldi.
Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Makine arızası yaptığı değerlendirilen gemiye müdahale edildi. Gemideki yangın kontrol altına alındı.
Herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı öğrenildi.
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