İstanbul'da arsa 650 bin liraya arsa fırsatı. 60 ay taksitle satılacak
26.11.2026 07:59
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmanın ayrıntıları belli oldu. İstanbul'da kıymetli araziler de satışta.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 34 ilde 619 muhtelif arsanın satışına karar verdi.
Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Yalova, Kocaeli Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Isparta, Muğla, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Elazığ, Mardin, Batman, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Samsun, Giresun, Erzincan, Malatya, Şırnak, Van ve Muş illerinde satışlar gerçekleşecek.
AVANTAJLARI NELER
Yüzde 25'i peşin kalan kısmı 60 ay vade imkanı, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim, KDV muafiyeti gibi avantajları bulunuyor.
2-3 ARALIK 2026 TARİHİNDE SATILACAK
Yapılacak açık artırma, 2-3 Aralık 2026 tarihinde saat 10:30'da İlbank Macunköy Tesisleri Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece İstanbul adreslerinde yapılacak.
1 MİLYON LİRA VE ÜZERİ SATIŞLARA DİREKT YÜZDE 20 İNDİRİM
Muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzeri olan arsalarda yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor.
İSTANBUL'DA 650 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
İstanbul'da arsalar 650 bin liradan başlayıp on milyonlarca liraya ulaşabiliyor.
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