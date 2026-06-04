İstanbul'da egzotik hayvan operasyonu: 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu
04.06.2026 15:03
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir adreste yapılan denetimlerde, yasa dışı şekilde bulundurulan 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu.
İstanbul'da yasa dışı egzotik hayvan bulundurulduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çekmeköy'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan incelemelerde, gerekli izin ve belgelere sahip olmadığı belirlenen çok sayıda egzotik hayvan tespit edildi.
Denetimlerde; 6 makav, 3 kakadu, 1 jako ve 1 amazon papağanı olmak üzere toplam 11 papağanın yanı sıra, 5 Kaledonya gekosu, 6 leopar gekosu, 9 kirpikli geko, 2 bukalemun, 1 uromastyx, 1 iguana ve 1 sakallı ejder olmak üzere toplam 25 sürüngene el konuldu.
Koruma altına alınan hayvanların ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Sorumlu kişi hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası yazıldı.
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