İstanbul'da egzotik hayvan operasyonu: 11 papağan ve 25 sürüngene el konuldu

Denetimlerde; 6 makav, 3 kakadu, 1 jako ve 1 amazon papağanı olmak üzere toplam 11 papağanın yanı sıra, 5 Kaledonya gekosu, 6 leopar gekosu, 9 kirpikli geko, 2 bukalemun, 1 uromastyx, 1 iguana ve 1 sakallı ejder olmak üzere toplam 25 sürüngene el konuldu.

Koruma altına alınan hayvanların ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Sorumlu kişi hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası yazıldı.