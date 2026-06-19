İstanbul'da kentsel dönüşüme giren binada patlama: Yaralılar var
19.06.2026 14:45
İstanbul Güngören'de, kentsel dönüşüme giren binanın doğalgaz borularının kesimi sırasında patlama meydana geldi. Yaralanan üç işçi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan beş katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı.
Öğle saatlerinde üç işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada üç işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri üç yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.
Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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