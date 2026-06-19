İstanbul'da kentsel dönüşüme giren binada patlama: Yaralılar var

Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri üç yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

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