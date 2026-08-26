İstanbul'da oyun salonuna silahlı saldırı. İşletme sahibi vuruldu
26.08.2026 08:55
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, oyun salonuna silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan işletme sahibi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir oyun salonunun önüne 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında yürüyerek gelen bir şüpheli, iddiaya göre iş yerine ateş açtı.
Silahtan çıkan kurşunlar işletme sahibine isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı.
İŞ YERİ SAHİBİ VURULDU
Yaralandığı belirlenen işletme sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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