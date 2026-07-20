İstanbul'da site bahçesinde dehşet anları. 15 yaşındaki çocuğu dakikalarca tekme tokat dövdüler

Tedavisinin ardından polise ifade veren Ö.A.Ö., site içerisinde bulunduğu sırada Turgut E.Ç. ve yanındaki kişilerin kendisini yanlarına çağırdığını, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, ardından iki kişi tarafından dövüldüğünü, yere düştüğünde de saldırının devam ettiğini söyledi.

Ö.A.Ö. cep telefonunun Turgut E.Ç. tarafından zorla alındığını belirterek şikayetçi oldu.