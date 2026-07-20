İstanbul'da site bahçesinde dehşet anları. 15 yaşındaki çocuğu dakikalarca tekme tokat dövdüler
20.07.2026 14:15
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitenin bahçesinde oturan 15 yaşındaki çocuk, aynı sitede oturan 19 yaşındaki bir genç ile onun arkadaşlarının saldırısına uğradı.
"NE BAKIYORSUN?" DEYİP YANINA ÇAĞIRDI
İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuk iddiaya göre "yan baktın" kavgasında tekme tokat dövüldü. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.
İddialara göre Turgut E.Ç. ile yanındaki arkadaşları, sitede karşılaştıkları 15 yaşındaki Ö.A.Ö.'ye "Ne bakıyorsun?" diyerek yanlarına çağırdı.
DAKİKALARCA DÖVDÜLER
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dakikalarca Ö.A.Ö’yü döven şüpheliler iddiaya göre çocuğun telefonunu da zorla elinden aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DÖVÜLEN ÇOCUK ŞİKAYETÇİ OLDU
Tedavisinin ardından polise ifade veren Ö.A.Ö., site içerisinde bulunduğu sırada Turgut E.Ç. ve yanındaki kişilerin kendisini yanlarına çağırdığını, hakaret ve tehdide maruz kaldığını, ardından iki kişi tarafından dövüldüğünü, yere düştüğünde de saldırının devam ettiğini söyledi.
Ö.A.Ö. cep telefonunun Turgut E.Ç. tarafından zorla alındığını belirterek şikayetçi oldu.
SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Turgut E.Ç.'yi gözaltına aldı.
Şüpheli ifadesinde, olay günü Ö.A.Ö. ile karşılaştıklarını, "Ne bakıyorsun?" sözleriyle başlayan tartışmanın karşılıklı hakaret ve küfürlerin ardından kavgaya dönüştüğünü öne sürdü.
Kimseden şikayetçi olmadığını belirten şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay anı sitenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 4 kişinin Ö.A.Ö.’yü dövdükleri anlar yer alıyor.
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