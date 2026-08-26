İstanbul'da sokak ortasında dehşet. Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

Şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eyüphan F., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptığı incelemelerde dört boş kovan tespit etti. Diğer yandan çeşitli suçlardan altı kaydı olduğu öğrenilen gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.