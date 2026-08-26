İstanbul'da sokak ortasında dehşet. Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
26.08.2026 16:13
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir genç, arkadaşlarıyla sokakta yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi 2. Kısım Mahallesi'nde 25 Ağustos Salı günü saat 00.30 sıralarında iddiaya göre iki arkadaşıyla sokakta yürüyen Eyüphan F. (24) henüz kimliği belirlenemeyen ve otomobille olay yerine gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganlar, yanlarındaki silahla Eyüphan'a dört el ateş etti. Kurşunlardan ikisinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı.
GENCİN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eyüphan F., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptığı incelemelerde dört boş kovan tespit etti. Diğer yandan çeşitli suçlardan altı kaydı olduğu öğrenilen gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ARKADAŞLARI BAŞINDA BEKLEDİ
Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Bu sırada vücuduna kurşunların isabet ettiği Eyüphan F. yere yığılıyor.
Arkadaşlarının başında beklediği Eyüphan F. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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