İstanbul'da tarihi caminin minaresine vinç çarptı
21.05.2026 16:34
İstanbul Fatih'teki tarihi Atlamataşı Camii'nin minaresi, restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında vincin taşıdığı demirin çarpması sonucu kısmen yıkıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 400 yıllık cami minaresinin kubbesi vincin çarpmasıyla yıkıldı.
Yavuz Sinan Mahallesi'nde kullanım dışı tarihi Atlamataşı Camii'nin de içinde bulunduğu şantiye alanında devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları sırasında kullanılan vincin taşıdığı inşaat demiri caminin minaresine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minare kısmi olarak yıkıldı.
ÖLEN VEYA YARALANAN YOK
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yıkılan minare nedeniyle caminin çatısında hasar oluştuğu görüldü.
Cami çevresi vatandaşların giriş ve çıkışına kapatıldı. 1616 yılında yapılan caminin bir yıldır kapalı olduğu öğrenildi.
Atlamataşı Camii, Fatih'te Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi ibadethaneler arasında yer alıyor.
Cami, adını bulunduğu bölgede geçmişte yer aldığı belirtilen "Atlama taşı" olarak bilinen yapıdan alıyor.
