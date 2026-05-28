İstanbul'da trafiğe çıkanlar gözlerine inanamadı. 1 saat 25 dakikaya düştü
28.05.2026 09:33
Son Güncelleme: 28.05.2026 09:51
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü. İstanbul'un doğu ve batıdaki iki uç ilçesi arasında mesai günlerinde 3 buçuk saate kadar çıkan yol süresi, 1 saat 25 dakikaya düştü.
Kurban Bayramı'nda vatandaşların memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi nedeniyle sabah saatlerinde de yollar boş kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nin (UYM) yayınladığı trafik haritasında bayramın ikinci gününde saat 09.00'da yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.
İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.
TEM Otoyolu, D-100 kara yolu, Şile Otoyolu ve sahil yolları gibi ana arterlerde de sakinlik gözleniyor. Kentin en yoğun noktalarından Mecidiyeköy, Altunizade, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs istasyonlarında az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.
İş günlerinde 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 arasında trafik nedeniyle iki-üç saatte katedilebilen yollarda süre sabah saatlerinde yarı yarıya düştü.
İstanbul'un iki uç noktası sayılan ve haftaiçi iş çıkışında 3 buçuk saate kadar çıkan Silivri - Tuzla arası, 1 saat 25 dakikaya kadar geriledi.