İstanbul'da yeşil akan dere tedirginliği: "Burada kokudan durulmuyor"

Mahalle sakinlerinden Şaban Gür, "Bu dereden akan suyun zehirli olduğunu düşünüyoruz. Burada kokudan durulmuyor. Biraz önce daha yoğun akıyordu, şimdi azaldı ama hâlâ koku çok ağır. Bu durum daha önce yoktu, bugün sabah saatlerinde başladı. Yemyeşil akan suyun normal olması mümkün değil. Kimyasal bir şey olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Gür, "Normal şartlarda İSKİ gelip burada denetimler yapıyordu ama bu sene hiç gelmedi. Burada çocuklarımız hasta oluyor, bizler hasta oluyoruz. Bunun araştırılmasını ve yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.