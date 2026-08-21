İstanbullular dikkat! 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapalı
21.08.2026 11:51
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provası nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Alternatif güzergahlar da belirlendi.
İstanbul'da Zafer Bayramı programları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
KAPATILACAK YOLLAR
Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
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