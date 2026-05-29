İstanbul'un silüetinden silinmişti. 450 yıllık köşk yeniden yapılacak

Sarımeşe, bugüne ulaşmayan yapının özelliklerinin eski gravürlerden, birkaç eski fotoğraftan ve zamanında burayı gezen bazı seyyahların notlarından öğrenilebildiğini belirterek, yapının Türk sivil mimarisinin özelliklerini taşıyan, üzerinde kubbenin yer aldığı, orta sofalı ve üç eyvanlı bir divanhane olduğunu ifade etti.

Bu 3 eyvanlı plan tasarımının 17. yüzyılda Revan Köşkü'nde de görüldüğünü dile getiren Sarımeşe, şöyle devam etti:

“Köşkün ana çekirdeğinin etrafında mermer revaklar bulunmaktaydı. Bazı notlardan takip edebildiğimiz kadarıyla iç mekanda yaklaşık 6 bine yakın çini malzeme kullanılmıştı ve bunlar döneminin en güzel, en kaliteli İznik çinileriydi.”

Sarımeşe, Sultan Abdülmecit döneminde hanedanın Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na geçtiğini hatırlatarak, köşkün işlevini Sultan Abdülaziz dönemine kadar devam ettirdiğini, Yedikule ile Sirkeci hattını bağlayan şimendifer hattının raylarının döşenmeye başladığı zaman buradaki yapıların atıl duruma düştüğünü söyledi.