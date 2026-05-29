İstanbul'un silüetinden silinmişti. 450 yıllık köşk yeniden yapılacak
29.05.2026 14:11
Osmanlı döneminde padişahların sefere çıkan donanmayı uğurladığı ve kaptanıderyaları kabul ettiği Yalı Köşkü, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak.
Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu kıyısında, Sepetçiler Kasrı'nın yanında yer alan ve kaynaklarda "Cebeciler Köşkü" olarak da anılan yapı, İstanbul Valiliği tarafından "Yadigar" projesi kapsamında yeniden ayağa kaldırılacak.
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uzun yıllar önce yıkılan ve yaklaşık 450 yıl önce inşa edildiği tahmin edilen tarihi yapı, kentin tarihi silüetine tekrar kazandırılacak.
"ASKERLER SEFERE YOLLANIRDI"
Yalı Köşkü'nün tarihi ve özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sarımeşe, yapının 16. yüzyılın sonlarında inşa edildiğini söyledi.
Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Yalı Köşkü'nden önce alanda, Sultan 2. Beyazıt döneminde inşa edilen bir köşkün bulunduğunu belirten Sarımeşe, saraya çok yakın noktada bulunan Yalı Köşkü'nün arka tarafında Bostancıbaşı'na ait bir dairenin de yer aldığını belirtti.
Köşkün kullanım amacını anlatan Sarımeşe, şu bilgileri verdi:
“Bu köşkün en büyük işlevi kaptanıderya ve serdarlar sefere giderken buradan padişah tarafından uğurlanırdı. Aslında bir saray teşkilatı bünyesinde değerlendirilebilir. Burada hem ziyafet verilir hem de dualar eşliğinde askerler sefere yollanırdı.”
"DÖNEMİNİN EN KALİTELİ ÇİNİLERİYDİ"
Sarımeşe, bugüne ulaşmayan yapının özelliklerinin eski gravürlerden, birkaç eski fotoğraftan ve zamanında burayı gezen bazı seyyahların notlarından öğrenilebildiğini belirterek, yapının Türk sivil mimarisinin özelliklerini taşıyan, üzerinde kubbenin yer aldığı, orta sofalı ve üç eyvanlı bir divanhane olduğunu ifade etti.
Bu 3 eyvanlı plan tasarımının 17. yüzyılda Revan Köşkü'nde de görüldüğünü dile getiren Sarımeşe, şöyle devam etti:
“Köşkün ana çekirdeğinin etrafında mermer revaklar bulunmaktaydı. Bazı notlardan takip edebildiğimiz kadarıyla iç mekanda yaklaşık 6 bine yakın çini malzeme kullanılmıştı ve bunlar döneminin en güzel, en kaliteli İznik çinileriydi.”
Sarımeşe, Sultan Abdülmecit döneminde hanedanın Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na geçtiğini hatırlatarak, köşkün işlevini Sultan Abdülaziz dönemine kadar devam ettirdiğini, Yedikule ile Sirkeci hattını bağlayan şimendifer hattının raylarının döşenmeye başladığı zaman buradaki yapıların atıl duruma düştüğünü söyledi.
Rekonstrüksiyon ve restorasyonların titizlikle sürdürülmesi gereken çalışmalar olduğunu belirten Sarımeşe, "Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Sedat Hakkı Eldem'in Yalı Köşkü hakkında çok önemli restitüsyon çalışmaları bize kaynak teşkil ediyor. Tabii analoji çalışması yapmak da gerekiyor." diye konuştu.
Sarımeşe, Yalı Köşkü işlevsiz kaldıktan sonra alana kurulan demir döküm fabrikasının kalıntı ve malzeme analizlerinin de yapıldığını ifade ederek, ilgili koruma kurullarının denetimi altında projenin devam ettiğini kaydetti.
“2 YILDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ”
İstanbul Valiliği YİKOB Uygulama İşleri Amiri Mimar Faruk Çelen ise Yadigar projesinin kent genelindeki tüm tarihi çeşmeler, hamamlar, askeri binalar, eğitim yapıları gibi eserlerin hem YİKOB bünyesinde hem de ilçe belediyeleriyle yapılan işbirliği protokolleri kapsamında aslına uygun olarak geçmişten geleceğe aktarıldığı önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.
Çelen, "Tamamlanan 132, planlanan 460 Yadigar projemiz bulunuyor. İlgili kurumlardan alınacak onaylardan sonra Yalı Köşkü projemizi 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz." dedi.
KAZILARDA ORTAYA ÇIKANLAR
Arkeolog Evren Yıldız ise bölgede ilk kazıların 2007 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde başladığını ve 2017'ye kadar belli aralıklarla devam ettiğini belirtti.
Yaklaşık 1900 metrekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan Yalı Köşkü temel kalıntılarıyla beraber rekonstrüksiyon projesi yapıldığını dile getiren Yıldız, şunları aktardı:
“Kazılarda duvar temelleri, tuğla kanallar gördük. Burası deniz kenarı olduğu için zemin iyileştirmenin duvar altlarında ahşap atıllarla yapıldığını fark ettik. Günümüzdeki fore kazıkları gibi. Osmanlı'da da ahşap kazıklar kullanılarak zemin iyileştirmesi yapılıyordu.”
