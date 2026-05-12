İthal çobanlar işe başladı maaşları da belli oldu
12.05.2026 09:16
Hayvancılık sektöründe yaşanan soruna çözüm amacıyla Afganistan'dan getiren çobanlar, işletmelerde çalışmaya başladı. Erzincan ve Kırklareli'nden gelen haberlerle maaş skalası da netleşti.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların uzun süredir çoban bulmakta güçlük çektiği, son yıllarda 70 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen maaşların üreticileri zorladığı belirtildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu soruna çözüm olarak yürüttüğü süreç kapsamında kimi bölgelerde yurt dışından işçi temin edilmeye başlandı.
ERZİNCAN'DA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞACAK
Son olarak Erzincan'da Afganistan uyruklu Muhammed Omar'ın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sigorta işlemleri tamamlandı. Omar, sürü sahibi Serhat Elçi'yle asgari ücretle sözleşme imzalayarak görevine başladı.
Üreticiler, yüksek maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti, uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.
"İŞ OLSA VATANIMIZI BIRAKMAZDIK"
Muhammed Omar, Afganistan'dan gelip Türkiye'de çobanlık yapan tek kişi değil. Yakın zamanda Kırklareli'nde de 32 yaşındaki Shadmanı Naqıbullah sürünün başına geçmişti.
Shadmanı Naqıbullah, "Hepimiz Müslümanız, din kardeşiyiz. Vatanımız ayrı olabilir ama Müslüman, Müslüman'a her zaman yardım etmeli. Her iş elimden gelir ama davar işini çok seviyorum. Davar işi de kolay olmuyor, zor oluyor. Ailem Afganistan'da. İki çocuğum var, biri kız biri oğlan. Onları ekmek parası için bıraktım, Türkiye'ye geldim. 'Yokluk taştan serttir' derler. İş yoktu, çalışamıyorduk. İş olsa zaten vatanımızı bırakmazdık." demişti.
"İKİ ÇOBANIM VAR, 60 BİN LİRA MAAŞ VERİYORUM"
15 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Sefer Özçam ise 100 küçükbaş hayvanla başladığı işletmede bugün 400 hayvana ulaştığını söyledi.
Çoban bulmakta uzun süredir zorluk yaşadığını ifade eden Özçam, "İki Afgan çobanım var, sigortalı çalıştırıyorum. Şu anda 60 bin lira maaş veriyorum. Çoban sıkıntısı bu zamana kadar çok büyük bir problemdi. Getiriyoruz, kaçıyorlar, yapamıyorlar. İstediği parayı da versek bir türlü çalıştıramıyorduk." ifadesini kullanmıştı.
"YASAL YOLLARLA GELENLERİN İKİ YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR"
Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin en büyük problemlerinden birinin çoban sorunu olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın ve ilgili bakanlıklarımızın 3 yıllık çalışması sonucunda sigortalı olarak yabancı uyruklu çoban getirdik. Bunun ilk önceliğini Kırıkkale'de yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz." diye konuşmuştu.
Yasal yollarla gelen çobanların işletmeler için önemli bir güvence oluşturduğunu belirten Ulusoy, “Yasal olarak gelen çobanlarımızın iki yıl çalışma zorunluluğu var. Bu iki yıl içerisinde gidemeyecekleri için işletmenin devamlılığını sürdürebileceği öngörüldü. Bugün yetiştiricilerimiz bayram gibi sevinçli." görüşünü dile getirmişti.