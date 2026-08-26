İzmir ve Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Aramalarda 7 tabanca ve 13 fişek, balistik açıdan önem taşıyan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah parçası, 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron ve sahte euro basımında kullanıldığı tespit edilen döküm kalıplar ele geçirildi.