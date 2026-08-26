İzmir ve Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
26.08.2026 12:11
İzmir ve Manisa'da silah imal ederek çeşitli organize suç gruplarına sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik opresyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince daha önce yapılan ara yakalama ve aramalarda 93 tabanca, 21 şarjör ve çok sayıda parça ele geçirilmiş, gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Soruşturmanının genişletilmesiyle şüphelilerin silah imalatı, ticareti ve aracılığı yaptıkları tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde İzmir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dosya kapsamında belirlenen 21 şüpheliden 6'sının cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 15 şüpheliye ait 23 adreste arama yapıldı.
SANAYİ TİPİ SİGARA SARMA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 7 tabanca ve 13 fişek, balistik açıdan önem taşıyan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah parçası, 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron ve sahte euro basımında kullanıldığı tespit edilen döküm kalıplar ele geçirildi.
Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
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