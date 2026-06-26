İzmir'de acı olay. Yangına uykuda yakalandı
26.06.2026 10:17
İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangına uykuda yakalanan kişi yaşamını yitirdi.
Konak ilçesinde acı bir olay yaşandı.
Gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 354 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı.
Metin G.'ye (66) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
BİR CAN KAYBI
Evde yapılan incelemede, bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin yapılacak DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)
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