İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı

Olay, gece saatlerinde Çiğli ilçesindeki Akvaryum Kafe'de meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen kimliği belirsiz 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti.

Şüphelilerden biri motosikletten inerek kapalı olan kafeye doğru tabancayla birkaç el ateş etti. Ardından motosiklete binen 2 şüpheli, hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafeye kurşun isabet ettiği belirlendi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.