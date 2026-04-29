Karşı şeride geçen tır araçlara çarptı. 3 kişi hayatını kaybetti, kaza anı kamerada
29.04.2026 18:04
Son Güncelleme: 29.04.2026 23:55
NTV - Haber Merkezi
İzmir'de kontrolden çıkan tır, çok sayıda araca çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmadı. Kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde karşı şeride geçti.
Tır, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.
1 ŞEHİT, 2 CAN KAYBI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR’ın hızla çarpıp sürüklemesi sonucu demir yığını haline dönüşen birçok araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada biri tır şoförü olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Valiliğin açıklamasında kazada 2'si polis 5 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Polislerin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazada yaralanan polis memuru Serkan Hızlı, hastanede şehit oldu.
Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
KAZA ANI KAMERADA
"FREN ARIZASI KAYNAKLI BİR TESPİTE RASTLANMADI"
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.
Açıklamada, "Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmamıştır." denildi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizi makamı ali olsun."