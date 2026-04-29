Karşı şeride geçen tır araçlara çarptı. 3 kişi hayatını kaybetti, kaza anı kamerada

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.



Açıklamada, "Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmamıştır." denildi.