İznik Gölü'nün bin metre üzerinde top sektirdi
17.06.2026 09:53
Sosyal medyada "Yerli Camavinga" olarak tanınan Abdoul Hamid Diallo, bu kez İznik Gölü üzerinde bin metre yükseklikte paraşütle süzülürken top sektirdi.
Mali'den dört yıl önce Türkiye'ye gelen ve Bursa'da mekatronik mühendisliği eğitimi alan Abdoul Hamid Diallo, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga'ya benzetildiği için "Yerli Kamavinga" lakabıyla anılan genç yetenek, her geçen gün daha iddialı projelere imza atıyor.
Bursa'nın farklı noktalarında gerçekleştirdiği futbol şovlarıyla tanınan Diallo, son çalışmasında adrenalini ve yeteneği bir araya getirdi.
İznik Gölü üzerinde paraşütle havalanan genç sporcu, yaklaşık bin metre yükseklikte top sektirerek dikkat çekti.
Zorlu şartlar altında denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla sergileyen Diallo'nun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.