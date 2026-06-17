İznik Gölü'nün bin metre üzerinde top sektirdi

Mali'den dört yıl önce Türkiye'ye gelen ve Bursa'da mekatronik mühendisliği eğitimi alan Abdoul Hamid Diallo, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga'ya benzetildiği için "Yerli Kamavinga" lakabıyla anılan genç yetenek, her geçen gün daha iddialı projelere imza atıyor.